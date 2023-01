POL-ANK: Polizeieinsatz zur Eröffnung des LNG-Terminals in Lubmin

Lubmin (ots) -



Die Polizeiinspektion Anklam führte heute (14.01.2023) einen Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften im Bereich des Hafens von Lubmin durch. Anlass war der Besuch des Bundeskanzlers und weiterer Vertreter der Politik zur Eröffnung des LNG-Terminals in Lubmin sowie zwei beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldete stationäre Versammlungen. An der Versammlung im Bereich Freesendorfer Weg / Am Hafen nahmen ca. 160 Personen teil. An einer weiteren Versammlung an der L 262 im Bereich Waldheide nahmen etwa 120 Personen teil. Nach Beendigung der letztgenannten Versammlung verblieben 54 Personen vor Ort und meldeten eine Spontanversammlung an. Es kam zu keinerlei Störungen.



