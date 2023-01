POL-NB: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Stralsund

Stralsund (LK V-R) (ots) -



Am Freitagabend des 13.01.2023, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der

Stralsunder Ortsumgehung zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem

Sachschaden.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 19-jährige

Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Hyundai die B 105 aus Richtung Rostock

kommend und wollte an der Auffahrt zur B 194 nach links in Richtung

Stralsund abbiegen. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines

59-jährigen VW-Fahrers, der aus Richtung Grimmen in Richtung

Stralsund fuhr, und stieß mit diesem zusammen.



Beide aus dem Landkreis Vorpommer-Rügen stammende Fahrzeugführer

blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Hyundai der 19-Jährigen war

nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf insgesamt ca.

15.000 Euro geschätzt.



Durch die Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen

Verkehrsbeeinträchtigung.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg



