POL-NB: Beschädigung an Gemeinschaftsunterkunft in Loitz

Loitz (ots) -



An der Gemeinschaftsunterkunft im Wilhelm-Irrgang-Weg 1 in Loitz sind eine Glastür und eine Fensterscheibe eingeschlagen sowie der Dachüberstand und ein Fensterbrett beschädigt worden. Ein Wachmann hatte einen Knall vernommen und daraufhin das Gebäude gegen 01:00 Uhr nachts kontrolliert. Die Tatzeit muss demnach kurz vor 01:00 Uhr am 13.01. liegen. Gegen 10 Uhr gab der Leiter der Gemeinschaftsunterkunft der Polizei den Hinweis zur Sachbeschädigung. Warum es zu dem Zeitverzug kam und nicht sofort nach der Feststellung die Polizei verständigt wurde, bleibt zu ermitteln.



Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt stehen noch am Anfang. Weder eine Beschädigung durch einen Bewohner selbst noch eine politisch motivierte Tat können bislang ausgeschlossen werden. Daher ermitteln das Kriminalkommissariat und der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam zunächst gemeinsam in alle Richtungen.



Die Gemeinschaftsunterkunft ist aktuell von mehreren syrischen Staatsangehörigen bewohnt. Von den Bewohnern wurde nach jetziger Kenntnis keiner verletzt.



Die Polizei wird sicherheitshalber ihre Bestreifung ab sofort rund um die Gemeinschaftsunterkunft erhöhen.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55822224 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell