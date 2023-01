POL-LWL: 6 Leichtverletzte bei Zusammenstoß dreier PKW

Dobbertin/ Lohmen (ots) -



Beim Zusammenstoß dreier PKW auf der Landesstraße 17 zwischen Dobbertin und Lohmen (Landkreis Rostock) sind am Freitagmittag 6 Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden, darunter ein fünfjähriger Junge. Ursächlich soll ersten Erkenntnissen zufolge ein Überhohlmanöver kurz nach 12 Uhr nahe des Ortes Spendin gewesen sein, worauf insgesamt drei Autos zusammenstießen. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt. Vier der insgesamt 6 leicht verletzten Insassen kamen anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An den drei beteiligten Unfallfahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wurde vor Ort zunächst auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen ist die Landesstraße an der Unfallstelle derzeit weiterhin voll gesperrt (Stand 13:30 Uhr). Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



