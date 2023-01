POL-NB: Zeugenaufruf - Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Malchow (ots) -



Am 13.01.2023, gegen 11:40 Uhr kam es 17213 Malchow, Friedrich-Ebert-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 17 - jährigen Radfahrerin.



Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrzeugführerin eines Pkw von einem Parkplatz auf die Friedrich-Ebert-Straße zu fahren und kollidierte beim Abbiegen mit der Radfahrerin, welche sich auf dem Radweg befand. In der Folge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Die beteiligte Pkw-Fahrerin soll zunächst kurz angehalten und eine Telefonnummer hinterlassen haben, welche sich im Nachgang als falsch erwies. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne eine polizeiliche Unfallaufnahme zu ermöglichen.



Wir suchen auf diesem Wege die Fahrzeugführerin des Pkw, sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall oder dem Fahrzeug machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Röbel unter 039931-8480 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



