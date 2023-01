POL-NB: Diverse Feststellungen Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Landkreis MSE (ots) -



Zwischen dem 09.01.2023 und dem 11.01.2023 stellten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg drei Verstöße fest, bei denen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder alkoholischen Getränken ein Fahrzeug führten.



In der Neubrandenburger Oststadt kontrollierten Polizeibeamte am 09.01.2023 gegen 19:15 Uhr einen E-Scooter-Fahrer. Der Drogenvortest des 32-jährigen Fahrzeugführers war positiv auf THC.

Mit dem Betroffenen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt informiert.



In Waren kontrollierten die Polizeibeamten in den Abendstunden des 11.01.2023 einen 64-jährigen Fahrradfahrer, nachdem dieser eine verkehrsunsichere Fahrweise aufwies. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,49 Promille



Einen 33-jährigen Fahrzeugführer eines Transporters kontrollierten die Beamten des Polizeirevieres Malchin am 11.01.2023 gegen 23:15 Uhr in der Straße der Zukunft in Gültz. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,37 Promille. Neben einer Blutprobenentnahme wurde auch in diesem Fall die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.



