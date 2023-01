POL-NB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B198

B198/ Wesenberg (ots) -



Am 13.01.2023, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B198 kurz vor der Ortslage Wesenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Transportern.



Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrzeugführer eines VW-Transporters von der B198 abzubiegen. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer eines nachfolgenden Transporters, in dem auch ein Kind und seine Beifahrerin saßen, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das abbiegende Fahrzeug auf.



Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt. Zudem wurden bei dem Unfall der 40-jährige Transporterfahrer, die 36-jährige Beifahrerin sowie das 6-jährige Kind leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Neustrelitz gebracht.



Das auffahrende Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell