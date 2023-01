POL-LWL: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Parchim (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Parchim wurde eine 16-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Ludwigsluster Chaussee, Höhe Jobcenter. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist die 16-Jährige von einem PKW erfasst worden, woraufhin die Jugendliche stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und bittet um Hinweise zum beteiligten Fahrzeug bzw. zum Autofahrer. Gleichzeitig bittet die Polizei den betreffenden Autofahrer, sich selbst mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell