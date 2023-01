POL-HRO: Polizei sucht 51-jährigen Mann aus Below

Plau am See (ots) -



Seit dem 12.01.2023 sucht die Polizei nach einem vermissten

51-jährigen Mann aus Below. Bisherige umfangreiche Suchmaßnahmen

blieben erfolglos.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Weitere Informationen, wie die Personenbeschreibung sowie ein Foto

des Vermissten, finden sich unter unter dem Link:

https://t1p.de/vujbc



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



