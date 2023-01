POL-SN: Mehrere Schockanrufe in Schwerin

Schwerin (ots) -



"Hallo Papa, ich hatte einen ganz schrecklichen Autounfall... die andere Person ist jetzt tot. ... Ich bin bei der Polizei, bitte hilf mir!" Plötzlich schaltet sich ein Polizist ins Telefonat ein. Es ist die Rede von Untersuchungshaft. Als Alternative wird eine Kaution vorgeschlagen.



Anrufe dieser Art sind heute bereits mehrfach in Schwerin eingegangen. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen blieb es bei Versuchen dieser Betrugsmasche.



Sollten auch Sie so einen Anruf erhalten:



- lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.



- Legen Sie einfach auf.



- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der

Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben.



- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.



- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.



- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.



