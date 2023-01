POL-ANK: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Eggesin (ots) -



Heute Morgen (12. Januar 2023, gegen 07:40 Uhr) ereignete sich in Eggesin ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Waldstraße. Als er nach links in den fließenden Verkehr auf die Lindenstraße abgebogen ist, übersah er den von rechts kommenden Ford. Die 55-jährige deutsche Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und schließlich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 300 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell