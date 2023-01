POL-SN: Verletzte nach Unfällen auf nasser Fahrbahn

Schwerin (ots) -



Auf nasser Straße verloren gestern zwei Zweiradfahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und verursachten Unfällen mit Verletzten.



Im ersten Fall befuhr ein 14-jähriger Radfahrer mittags die Wittenburger Straße in Richtung Marienplatz. In der Fußgängerzone kam es zu einem Zusammenstoß mit einer der Fahrstrecke querenden Fußgängerin. Der Jugendliche bremste sein Rad ab, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Sowohl der Junge als auch die 61-jährige Fußgängerin verletzten sich. Die Fußgängerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.



Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 15:00 Uhr im Stadtteil Haselholz. Ein 35-Jähriger verlor ersten Erkenntnissen nach auf nasser Fahrbahn und unter Einfluss von Alkohol die Kontrolle über seinen E-Scooter. Bei dem Sturz verletzte sich der Schweriner und musste ebenfalls im Klinikum medizinisch behandelt werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Promillewert von 0,48. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



