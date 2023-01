POL-NB: Sportboot entwendet

Details anzeigen Sportboot mit Motor Sportboot mit Motor

Röbel/Rogeez (ots) -



Im Zeitraum vom 11.01.2023, 21:00 Uhr bis zum 12.01.2023, 06:15 Uhr kam es in 17213 Rogeez, Gisela-Ring zu einem Diebstahl eines Sportbootes samt Bootstrailer.



Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige widerrechtlich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und entwendeten von der Einfahrt das Boot.

Das Sportboot des Herstellers Quicksilver mit Mercury Motor und der Bootstrailer des Herstellers Süd-West Marine wurden in Fahndung gesetzt.



Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro.



Die Ermittlungen wurden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel übernommen.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931-8480 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



