POL-NB: Damwildfleisch aus Kühlzelle entwendet

In der Zeit vom 10.01.2023 20:00 Uhr bis zum 11.01.2023 13:30 Uhr kam es zum Einbruchsdiebstahl in 17258 Gräpkenteich.



Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück in der Straße Vogelheidi verschafft und gelangten anschließend gewaltsam in mehrere Schuppen und eine Kühlzelle. Aus der Kühlzelle entwendeten die Unbekannten ca. 190 Kg Damwildfleisch. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/2580 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



