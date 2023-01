POL-NB: Handbremse vergessen-PKW rollt in Altentreptow gegen eine Haus

Altentreptow (LK MSE) (ots) -



Am Mittwoch, dem 11.01.2023 gegen 16:00 Uhr wurde die Polizei über einen PKW informiert, der sich in der Fritz-Peters-Straße in Altentreptow selbständig gemacht haben soll.

Es stellte sich heraus, dass ein PKW Skoda rückwärts aus einem abschüssigen Grundstück heraus in das gegenüberliegende Grundstück gerollt war und dort gegen eine Hausecke prallte.

Der 21-jährige deutsche Fahrer hatte das Fahrzeug zuvor auf seinem Grundstück abgestellt, ohne es ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern.

Die Schadenshöhe am Haus und PKW wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.



