POL-NB: Zwei verletzte Jugendliche nach Verkehrsunfall in Greifswald

Am Mittwoch 11.01.2023 gegen. 16:00 Uhr ereignete sich in Greifswald, Ernst-Thälmann-Ring ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 56jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Thälmannring in Richtung Anklamer Straße.Gleichzeitig fuhren zwei 10 und 15jährige Mädchen mit nur einem Elektro-Roller (nur für jeweils eine Person erlaubt) von der Ostrowskistraße in Richtung Schönwalde-Center. Dabei überquerten sie, ohne anzuhalten, einen Fußgängerweg (Zebrastreifen) und kreuzten damit die Fahrrichtung der Pkw-Fahrerin. Diese übersah die beiden Mädchen und stieß mit ihnen zusammen. Beide Mädchen erlitten Verletzungen an Armen und Beinen und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Roller entstand ein Schaden von 200,- Euro, am Pkw war kein sichtbarer Schaden zu erkennen.



