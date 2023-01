POL-GÜ: Bewaffneter Mann randaliert in Güstrower Wohnung

Güstrow (ots) -



Heute Morgen, gegen 03:20 Uhr, waren Einsatzkräfte der Güstrower Polizei in der Ringstraße im Einsatz. Hinweisgeber meldeten eine männliche Person, welche sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und in dessen Wohnung randalierte. Der Tatverdächtige zerstörte hier mehrere Möbelstücke und demolierte die Wohnzimmertür.



Als die alarmierten Beamten am Einsatzort eintrafen, erwartete der 26-Jährige die Polizeikräfte in dessen Wohnzimmer. In seinen Händen hielt er eine Axt sowie ein Messer. Weitere Messer hatte der Tatverdächtige an dessen Gürtel geklemmt. Unter Androhung des Schusswaffeneinsatzes ließ sich der Mann widerstandslos überwältigen. Zu einer Drohhandlung gegenüber den eingesetzten Beamten kam es nicht.



Ein Atemalkoholtest beim Täter ergab einen Wert von 1,66 Promille. Durch einen hinzugerufenen Notarzt wurde die Unterbringung des 26-jährigen Deutschen in einem Güstrower Krankenhaus angeordnet.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller, Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell