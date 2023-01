POL-HWI: Alkoholisierte Autofahrer verursacht Verkehrsunfall auf der Insel Poel

Insel Poel (ots) -



Am gestrigen Abend kam es auf der Insel Poel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von circa 20.000 Euro entstand.



Der 42-jährige Fahrer eines Seats kam gegen 21:20 Uhr auf der Inselstraße, Höhe der Ortschaft Malchow, nach links von der Fahrbahn ab, stieß mit einem parkenden Fahrzeug zusammen und überschlug sich daraufhin. Der Fahrer wurde hierbei offenbar nicht verletzt.



Beim Eintreffen der Polizei waren Feuerwehr- sowie Rettungskräfte bereits vor Ort. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem 42-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin veranlasst.



Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt. Da der Mann die Einsatzkräfte zudem im Verlauf der polizeilichen Maßnahme beleidigt und darüber hinaus eine verfassungsfeindliche Parole gerufen hat, wurden auch diesbezüglich Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Das verunfallte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell