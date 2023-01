POL-LWL: Ermittlungen gegen Fahrer nach Verkehrsunfall auf der BAB 24

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Nach einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe hat die Polizei Strafanzeige gegen den 30-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher gestellt. Das Fahrzeug des 30-Jährigen war mit einem vorausfahrenden LKW kollidiert, wobei sich der PKW-Fahrer eine Kopfverletzung zuzog. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass vermutlich Sekundenschlaf beim Autofahrer die Kollision ausgelöst haben könnte. Zudem ist der 30-jährige Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden.



