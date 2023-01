POL-GÜ: Rostocker Polizeibeamte durch alkoholisierten Mann mehrfach angegriffen

Rostock (ots) -



Bereits am 09.01.2023 waren Beamte der Polizei Rostock im Bereich der Stadtmitte im Einsatz, um einer augenscheinlich erheblich alkoholisierten Person zu helfen. Mehrere Hinweisgeber hatten gegen 15:30 Uhr mitgeteilt, dass der 32-jährige Mann im Bereich der Langen Straße zudem verbal aggressiv auf Passanten einwirkt, diese beschimpft und sich jedoch selbst kaum auf den Beinen halten kann.



Der gebürtige Rostocker war bereits zwei Stunden zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Rostocker Wallanlagen involviert und den alarmierten Beamten daher bereits bekannt. Auf die nunmehr erneuten polizeilichen Maßnahmen reagierte der Tatverdächtige sofort unkooperativ. Ein dennoch freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille.

Als hinzugerufene Rettungskräfte eine Kopfplatzwunde des Tatverdächtigen medizinisch versorgen wollten, beschimpfte er die Rettungskräfte mehrfach und begann unkontrolliert um sich zu schlagen. Mit gezielten Fußtritten versuchte der Tatverdächtige die Polizeibeamten anzugreifen. Einem Beamten drohte er zudem mit dem Tode.



Aufgrund des erheblichen Aggressionspotenzials des Tatverdächtigen wurde durch einen Notarzt die Unterbringung in einer Rostocker Klinik angeordnet. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.



Das eingeleitete Ermittlungsverfahren ist durch die Kriminalpolizei Rostock übernommen worden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow für die Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell