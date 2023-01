POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger in Schlemmin (LK Vorpommern-Rügen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 10.01.2023, gegen 18:15 Uhr, kam es in Schlemmin zu einem schweren

Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 50-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines VW Transporters die Hauptstraße in Schlemmin in

Richtung Semlow.

Zu diesem Zeitpunkt waren ein 72-jähriger Bewohner des Ortes und

seine Ehefrau fußläufig am rechten Fahrbahnrand unterwegs. Aus

bislang ungeklärter Ursache wurde des Fußgänger von dem Transporter

erfasst und einige Meter weit geschleudert, wo er unter einem

parkenden PKW liegen blieb. Der 72-Jährige wurde bei dem Unfall

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde zur weiteren

Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach

Greifswald geflogen. Die 73-jährige Ehefrau des Verletzten blieb

körperlich unversehrt. Sie erlitt jedoch einen Schock und wurde durch

einen Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams V-R betreut An dem

beteiligte VW Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 4.000

Euro.

Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der

Staatsanwaltschaft Stralsund ein Mitarbeiters der DEKRA zum Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für ca. zwei

Stunden voll gesperrt.



