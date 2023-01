POL-SN: Korrektur der Pressemeldung vom 9.1.: ´POL-SN: Mehrere Kraftfahrer unter Rauschmittelbeeinflussung festgestellt´

Schwerin (ots) -



Im zweiten Absatz der oben genannten Meldung ist es zu einem Fehler bei der Benennung des Wochentages gekommen. Die korrekte Formulierung lautet wie folgt:



"Der erste Fall ereignete sich am Samstag (falsch in Erstmeldung: "Freitag"), dem 7. Januar: Gegen 11.15 Uhr kontrollierten die Beamten den Fahrer eines Pkw auf dem Obotritenring. Ein Vortest bei dem 42-jährigen Schweriner deutete auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel hin, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Eine Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenanzeige wird gefertigt."



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell