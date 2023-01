POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Neubrandenburg (ots) -



Am 10.01.2023, gegen 06:15 Uhr kam es innerhalb der Ortschaft Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Dacia die Demminer Straße aus Richtung Altentreptow kommend und beasichtigte nach links in die Hellfelder Straße abzubiegen. In der weiteren Folge übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Pkw VW eines 38-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, welche daraufhin nicht mehr fahrbereit waren und geborgen werden mussten.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell