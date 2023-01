POL-GÜ: Sekundenschlaf führt zu Frontalzusammenstoß auf B103 bei Güstrow

Güstrow/ Sarmstorf (ots) -



Am Nachmittag des 09.01.2023 ereignete sich auf der B103 zwischen den Ortschaften Sarmstorf und Güstrow ein schwerer Verkehrsunfall.



Laut derzeitigem Stand der Verkehrsunfallermittlungen kam der 20-jährige Fahrer eines PKW gegen 16:45 Uhr von dessen Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.



Sowohl der vermeintliche deutsche Unfallverursacher, als auch der 52-jährige Fahrer des anderen PKW erlitten Schürfwunden im Gesichtsbereich. Beide Beteiligte wurden nach einer ersten Befragung zur weiteren medizinischen Begutachtung und Versorgung in das Klinikum Güstrow gebracht. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Der 20-jährige, auf der Insel Usedom wohnhafte, Unfallfahrer gab an, dass er kurzzeitig in den Sekundenschlaf gefallen war und er aus diesem Grund mit dessen Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet.



Aufgrund der Schwere des Unfalls kamen Mitarbeiter der DEKRA zum Einsatz, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Erst gegen 19:45 Uhr konnte die B103 wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 45.000 Euro geschätzt.



Das aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitete Ermittlungsverfahren liegt nun in der Zuständigkeit der Kriminalpolizei Güstrow.



