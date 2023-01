POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Brand eines Traktors

Lübesse (ots) -



Beim Brand eines Traktors in Ortkrug bei Lübesse ist am späten Montagabend ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 36.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer gegen 23:30 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Ludwigsluster Straße ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der 20 Jahre alte Traktor in voller Ausdehnung und konnte durch die Kameraden anschließend gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben des Eigentümers sollte der Traktor, an dem eine Schaufel angebracht war, am Dienstag in eine Werkstatt gebracht werden, da die Landmaschine nicht fahrbereit war. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.



