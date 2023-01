POL-LWL: Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Hagenow (ots) -



Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen einen alkoholisierten Autofahrer in Hagenow aus dem Straßenverkehr gezogen. Eine Atemalkoholkontrolle beim VW-Fahrer ergab den Wert von 1,85 Promille. Der 60-Jährige wurde im Anschluss zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Autofahrer wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



