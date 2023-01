POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Wolgast (LK VG)

Wolgast (VG) (ots) -



Am 09.01.2023 ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall in 17438 Wolgast auf der Greifswalder Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein PKW Opel Vivaro in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 40 Jahre alte Fahrerin konnte den Transporter deshalb nicht ohne Hilfe verlassen. Der leichtverletzte 7-jährige Sohn der Fahrerin konnte selbstständig aussteigen.

Nachdem die Fahrerin durch die Feuerwehr befreit worden war, wurde sie zusammen mit ihrem Kind ins Krankenhaus gebracht. Sie gilt derzeit als schwerverletzt, ihr Sohn als leichtverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden und war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.



