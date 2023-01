POL-HRO: Randalierender Schüler sorgt für Polizeieinsatz

Rostock (ots) -



An einer Rostocker Grundschule ist es am heutigen Tag zu einem

polizeilichen Einsatz gekommen, bei dem ein Schüler eine Lehrkraft

leicht verletzte.



Gegen 13 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen randalierenden

Schüler einer Grundschule im Stadttiel Toitenwinkel. Dieser hatte

zuvor verbal und anschließend handfest mit einem Mitschüler

gestritten und hierbei auch zu einer Schere gegriffen. Lehrkräfte

schritten ein und nahmen ihm die Schere ab. Hierdurch wurde niemand

verletzt.



Der Schüler geriet daraufhin derart in Rage, dass er um sich trat und

schlug und eine Lehrerin leicht verletzte. Nachdem er sich beruhigte,

ließen die Lehrkräfte von ihm ab. Er verließ die Schule und konnte an

seiner Wohnanschrift in Beisein der Eltern durch die Polizei

angetroffen werden. Hier wurde er nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen belassen.



