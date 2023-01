POL-HST: Einbrüche in Ferienhäuser an der Recknitz bei Marlow

Marlow (ots) -



Am Samstag, dem 07.01.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass in diverse Ferienhäuser am Wasserwanderrastplatz Marlow an der L 18 eingebrochen wurde.



Demnach sind unbekannte Täter in der mutmaßlichen Zeit vom Mittwoch, 04.01.2023 bis Samstag, 07.01.2023 in vier Ferienhäuser gewaltsam eingedrungen. Dort haben sie ersten Erkenntnissen zufolge alles auf der Suche nach möglichem Diebesgut durchwühlt und außerdem randaliert. Ob und was letztlich entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht abschließend festgestellt werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Der vorläufige Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell