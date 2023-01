POL-NB: Zwei verletzte Personen nach Unfall in Burow

Burow/L35 (ots) -



Am Morgen des 09.01.2023, gegen 08:00 Uhr kam es auf der L 35 innerhalb der Ortschaft Burow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 67-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw die Ortschaft Burow aus Richtung Gültz/ L272 kommend und übersah an der Kreuzung zur L35 einen Transporter, welcher die L35 aus Richtung Klempenow kommend befuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, in dessen Folge der Transporter in einem Graben zum Stillstand kam und auf die linke Fahrzeugseite kippte.



Der 39-jährige Fahrzeugführer des Transporters wurde bei dem Unfall schwerverletzt und in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Die Pkw-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, welche ebenfalls im Klinikum behandelt werden.



Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



