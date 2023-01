POL-NB: Einbruchsdiebstahl auf Firmengelände - Täter gestellt

Malchow (ots) -



In der Nacht vom 07.01.23 zum 08.01.23 kam es auf einem Firmengelände in Malchow zu einem Einbruch. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei zeitnah verständigt und ein Täter gestellt.



Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 01:15 Uhr zwei Personen, welche versuchten von dem Gelände einer Werkstatt in der Lindenallee ein Quad zu entwenden. Nach derzeitigen Ermittlungen gelangten die Personen zuvor gewaltsam auf das Firmengelände. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Täter fußläufig von dem Grundstück, wobei ein Täter in unmittelbarer Nähe gestellt und festgenommen werden konnte. Der zweite Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.



Bei dem gestellten Täter handelt es sich um einen 27-jährigen griechischen Staatsangehörigen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde dieser im Laufe des Tages entlassen.



Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg im Einsatz.



Das Quad, an welchem nach jetzigem Kenntnisstand das vordere Kennzeichen entwendet wurde, konnte noch vor Ort festgestellt werden.

Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 150 Euro.



Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen und dauern an.



