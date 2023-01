POL-LWL: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

Hagenow/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter sind am frühen Sonntagmorgen auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow drei Fahrzeuginsassen verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen war der 50-jährige Fahrer nahe des Rastplatzes "Schremheide" zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit dem Fahrzeug gegen eine Schutzplanke geprallt. In weiterer Folge überschlug sich der mit vier Personen besetzte Transporter und kam in weiterer Folge auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Vorfall, bei dem ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro entstand, wurde ein 61-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Der 50-jährige Fahrer sowie ein 32-jähriger Insasse erlitten leichte Verletzungen. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des Fahrzeuges musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg für über drei Stunden gesperrt werden. Gegen den aus Weißrussland stammenden Fahrer hat die Polizei Strafanzeige erstattet. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer aufgrund von Sekundenschlaf mit dem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen war.



