POL-GÜ: Einbruch in Agrarbetrieb - diverse Elektrowerkzeuge entwendet

In der Nacht zum 09.01.2023 brachen unbekannte Täter in einen Agrarbetrieb in der Nähe von Klein Belitz ein.



Durch das Beschädigen eines Fensters drangen die Täter in eine dortige Halle ein, entwendeten diverse Elektrowerkzeuge und eine Kettensäge. Am Hauptgebäude des Betriebes konnten Einsatzkräfte Hebelspuren an den Rollläden feststellen. Den Tätern gelang es in diesem Fall nicht in das Innere des Gebäudes zu kommen.



Durch die Beamten wurden Spuren gesichert. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 3000 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



