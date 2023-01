POL-LWL: Auto in Parchim gestohlen

Parchim (ots) -



In Parchim haben unbekannte Täter einen schwarzen PKW Mazda CX-5 gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Ziegendorfer Chaussee zwischen Donnerstagabend, 20:00 Uhr und Samstagnachmittag, 14:30 Uhr. Das vier Jahre alte SUV, an dem die amtlichen Kennzeichen PCH-SC 153 angebracht waren, stand auf dem Parkplatz einer Schule. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) entgegen.



