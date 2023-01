POL-LWL: Wolfssichtung in Neustadt-Glewe bestätigte sich nicht

Neustadt-Glewe (ots) -



Eine angebliche Wolfssichtung in Neustadt-Glewe hat sich im Zuge eines Polizeieinsatzes am frühen Samstagmorgen nicht bestätigt. Nachdem ein Zeuge einen Wolf auf einem Grundstück in der Lindenstraße gesehen haben will, prüfte die Polizei den Vorfall. Im Ergebnis stelle die Polizei keinen Wolf, sondern einen freilaufenden Husky fest. Versuche der Polizei, das Tier einzufangen, schlugen jedoch fehl.



