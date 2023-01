POL-LWL: Mehrere Verletzte bei tätlicher Auseinandersetzung in Parchim

Parchim (ots) -



Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen sind am Freitagabend in Parchim 5 Beteiligte verletzt worden, einer davon schwer. Die Auseinandersetzung, an der mindestens 7 Personen beteiligt waren, ereignete sich gegen 22:30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Gruppen, bei denen es sich um afghanische Jugendliche handelte, zunächst in einen Streit geraten sein. Anschließend kam es zur tätlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer und ein Elektroschocker eingesetzt wurden. Im Ergebnis erlitten drei Personen Schnittverletzungen. Darunter auch ein 18-jähriger aus Russland stammender Mann, der sich in die Auseinandersetzung eingemischt hatte. Er erlitt unter anderem eine tiefe Schnittverletzung an der Hand. Beim Eintreffen der Polizei, die durch Zeugen gerufen wurde, konnten zunächst keine Personen mehr am Tatort festgestellt werden. Sämtliche Beteiligte hatten sich nach dem Vorfall entfernt bzw. begaben sich in medizinische Behandlung. Nach Befragung von Zeugen und im Zuge weiterer Ermittlungen konnte die Polizei noch am Abend mehrere beteiligte Personen ermitteln. Weitere Details zum Vorfall sind bislang noch nicht bekannt und dementsprechend Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die wegen gefährlicher Körperverletzung geführt werden.



