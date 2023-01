POL-NB: Arbeitsunfall mit Todesfolge auf der Peene-Werft in 17438 Wolgast

Wolgast (ots) -



Am 08.01.2023 gegen 22:20 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Peene-Werft über den Notruf die Polizei darüber, dass es auf dem Gelände der Peene-Werft zu einem Arbeitsunfall gekommen ist. Der Hinweisgeber war zusammen mit einem 40-jährigen deutschen Mitarbeiter auf dem Weg zu ihrer Fertigungshalle auf dem Gelände der Peene-Werft. Um das Licht in der Fertigungshalle anzuschalten , muss ein Lichtschalter auf der anderen Seite der Fertigungshalle betätigt werden. Um den Lichtschalter zu betätigen durchfuhr der 40-jährige Deutsche auf seinem Fahrrad die Fertigungshalle. Dabei übersah er einen in der Halle abgestellten Anhänger, auf welchem scharfkantige Metallplatten aufgestapelt waren. Er kollidierte mit dem Anhänger und zog sich dabei an den scharfkantigen Metallplatten am Hals stark blutende Schnittwunden zu. Es gelang ihm noch seinen Kollegen zu Hilfe zu rufen. Dieser informierte Polizei und Rettungsdienst. Anschließend begann er mit den Erste Hilfe Maßnahmen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst konnte der Notarzt nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei des Kriminalkommissariats Anklam hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell