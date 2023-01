POL-NB: Fahrzeugführer flüchtet vor der Polizei und kann nach einer Verfolgungsfahrt gestellt werden

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 08.01.2023 gegen 21:15 Uhr wollten Polizeibeamte des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten in der Ortschaft Redderstorf eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle bei einem Pkw Audi A4 durchführen. Im weiteren Verlauf forderten sie den Fahrzeugführer durch das Anhaltesignal "Bitte folgen" auf, ihnen zu folgen. Der 47-jährige deutsche Fahrzeugführer aus der Region ignorierte dies jedoch, überholte den Streifenwagen und trat kräftig aufs Gaspedal. Wegen seiner rasanten Fahrweise, ständigen Fahrtrichtungswechsel, fahren ohne eingeschaltetem Licht wurden durch die Einsatzleitstelle Neubrandenburg weitere Streifenwagen der Polizeiinspektion Stralsund zum Einsatz gebracht. Nach einer insgesamt 30-minütigen Verfolgung endete der Spuk auf einem Acker nahe der Ortschaft Rönkendorf. Der unter Einfluss von Rauschmitteln stehende Fahrzeugführer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve einfach geradeaus und kam auf dem Acker zum Stehen. Da das Fahrzeug verriegelt war und der Fahrzeugführer es verweigerte das Fahrzeug zu öffnen, musste die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen werden. Der 38-jährige Beifahrer wurde dabei durch Glassplitter leicht verletzt. Plötzlich öffnete der Fahrzeugführer seine Tür doch noch. Beide Personen wurden aus dem Fahrzeug gezogen und fixiert. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Durchsuchungen der Personen und des Pkw führten auch zur Auffindung eines Tütchen mit Betäubungsmitteln. Gegen den 47- jährige Fahrzeugführer wurde nun wegen Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Besitz von Betäubungsmittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollzugsbeamte Anzeige erstattet.



