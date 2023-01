POL-HRO: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots) -



Am Sonntagabend kam es gegen 22:30 Uhr aus ungeklärter Ursache zu

einem Brandausbruch in einer unbewohnten Wohnung im Stadtteil Mueßer

Holz in Schwerin. Anwohner konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt

verlassen bzw. wurden durch eingesetzte Kräfte der Feuerwehr

evakuiert. Alle Personen konnten nach Abschluss der Löschmaßahmen in

ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen

Wert geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



