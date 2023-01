POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Radfahrer auf der L 321 (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



Am 08.01.2023, gegen 14:25 Uhr, kam es auf der L321 auf Höhe der

Ortschaft Friedberg bei Pasewalk zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 79-jähriger Radfahrer aus

Richtung Viereck kommend den Radweg Richtung Pasewalk. Auf Höhe der

Ortschaft Friedberg entschied sich der Radfahrer, nach rechts

abzubiegen, um in den gegenüber der Ortseinfahrt Friedberg

befindlichen Feldweg zu fahren. Hierbei übersah er den von rechts,

d.h. aus Richtung Viereck kommenden BMW. Der 36-jährige deutsche

BMW-Fahrer aus Brandenburg versuchte noch, zu bremsen und dem

Radfahrer auszuweichen. Dennoch kam es zur seitlichen Kollision

zwischen BMW und Radfahrer. Hierbei wurde der Radfahrer

lebensbedrohlich verletzt. Der BMW-Fahrer und dahinter fahrende

Unbeteiligte leisteten umgehend erste Hilfe und verständigten den

Rettungsdienst.

Der Radfahrer wurde durch einen RTW ins Krankenhaus Pasewalk

gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme und Versorgung des verletzten aus Pasewalk

stammenden Radfahrers war die L321 ca. eine Stunde voll gesperrt.



