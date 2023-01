POL-NB: Falschfahrerin auf der BAB 20 gestoppt

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.01.2023, gegen 07:45 Uhr, gingen mehrere Notrufe über einen

Falschfahrer auf der BAB 20, Höhe Pasewalk, in der Einsatzleitstelle

des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein. Ein PKW Kia fuhr auf der

Richtungsfahrbahn Stettin in Richtung Lübeck.

Es wurden umgehend sieben Funkstreifenwagen und ein Videowagen der

Polizei zum Einsatz gebracht. Das eingeschaltete Blaulicht und

Martinshorn der Streifenwagen, Anhaltesignale sowie Handzeichen der

Polizeibeamten bei Sichtkontakt wurden durch die Fahrzeugführerin

ignoriert.

Eine eingerichtete Kontrollstelle auf Höhe der Anschlussstelle

Altentreptow durchfuhr der PKW mit unverminderter Geschwindigkeit.

Zwischenzeitlich betrug die gefahrene Geschwindigkeit der

Geisterfahrerin mehr als 210 km/h. Eine weitere Kontrollstelle wurde

an der Anschlussstelle Grimmen / Ost eingerichtet. Weiterhin wurde

der Verkehr in Richtung Stettin an der Anschlussstelle Grimmen / West

von der Autobahn ab und über die Bundesstraße umgeleitet. Um 08:23

Uhr konnte der PKW durch den Einsatz eines sogenannten STOP-STICK,

umgangssprachlich Nagelgurt genannt, gestoppt und die Geisterfahrt

nach etwa 100 km beendet werden.

Durch die sofortige Warnmeldung über den Verkehrsfunk, die

verkehrsregulierenden Maßnahmen der eingesetzten Beamten und vor

allem dem besonnenen Handeln der Kraftfahrer, welche auf der Autobahn

in Richtung Stettin unterwegs waren, konnten größere Schäden

verhindert werden.

Aufgrund des Nagelgurtes wurden die Reifen am PKW der 37-jährigen

polnischen Geisterfahrerin beschädigt. Personen sind nicht zu Schaden

gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die 37-Jährige auf Höhe Pasewalk

in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Warum sie nicht

bei der nächsten Gelegenheit abgefahren ist und warum sie sämtliche

Anhaltesignale und Zeichen ignoriert hat, bleibt zu ermitteln.

Die Untersuchung der Verkehrstüchtigkeit der 37-Jährigen ergab keine

Hinweise auf eine Beeinträchtigung. Gegen sie wurde ein

Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs

eingeleitet.



