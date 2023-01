POL-HRO: Vollsperrung der B 103 nach schwerem Unfall

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 07.01.2023, befuhren ein 36- und ein 35-Jähriger mit

ihren Fahrzeugen die B 103 An der Stadtautobahn in Rostock aus

Richtung Schutower Kreuz in Richtung Warnemünde. In Höhe der Abfahrt

zur Tankstelle AVIA fuhr der 35 Jahre alte Deutsche gegen 22:15 Uhr

aus ungeklärter Ursache auf den vor ihm befindlichen Pkw VW auf. Er

wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen einem Krankenhaus

zugeführt. Der 36-Jährige sowie seine 32-jährige Beifahrerin im VW

Passat kamen nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. An

beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da der

35-Jährige Ausfallerscheinungen aufwies, wurde ein Atemalkoholtest

durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ein

Sachverständiger der DEKRA wurde hinzugezogen, eine Anzeige durch die

Polizei gefertigt. Die B 103 war in Fahrtrichtung Rostock Warnemünde

für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.



