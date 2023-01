POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses mit zwei verletzten Personen

Mustin (ots) -



Aus bislang ungeklärter Ursache brach im Bereich der Veranda eines

Einfamilienhauses in Bolz (LK Ludwigslust-Parchim) am Samstagabend

gegen 22:25 Uhr ein Feuer aus. Die beiden 71 und 61 Jahre alten

Bewohner erlitten Rauchgasintoxikationen und wurden vorsorglich durch

hinzugezogene Rettungskräfte dem Krankenhaus Güstrow zugeführt. Für

zwei Hunde der Hauseigentümer kam jede Hilfe zu spät, zwei weitere

blieben unverletzt. Das Haus ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf

150.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



