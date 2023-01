POL-NB: Zeugen nach Raubstraftat in Neubrandenburg gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Am 06.01.2023, um 12:30 Uhr, kam es in Neubrandenburg,

Platanenstrasse 14, dortige Aldi Filiale, zu einem räuberischen

Diebstahl. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine bislang

unbekannte Menge Bargeld entwendet. Anschließend flohen die

unbekannten Täter mit einem vor der Filiale geparkten PKW. Bei

diesem soll es sich um einen dunkelfarbenen Kleinwagen gehandelt

haben. An diesem waren die amtlichen Kennzeichen E-EG 1414

angebracht. Auf Grund der Fahrweise der flüchtigen Täter wurden

Passanten sowie andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Zeugen bzw. Geschädigte, welche Angaben zum Sachverhalt machen

können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg

unter 0395/55825224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.

Tel. 0395 55825224





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



