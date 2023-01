POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung mit einer verletzten Person

Grevesmühlen (LK Nordwestmecklenburg) (ots) -



Am 06.01.2023 gegen 23:57 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung

zwischen einer 4-köpfigen und einer 10-köpfigen Personengruppe in

Grevesmühlen. Ein noch unbekannter und vermummter Tatverdächtiger

schlug dem 21-jährigen deutschen Geschädigten ein Mal mit der Faust

ins Gesicht. Der Geschädigte ging sofort zu Boden, krampfte und

verlor sein Bewusstsein. Er musste mit Verdacht auf ein

Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen im Gesichtsbereich ins

Krankenhaus Wismar eingeliefert und stationär aufgenommen werden. Die

Hintergründe der Tat sind bislang noch unbekannt. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



