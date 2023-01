POL-NB: Fahrzeugführer zum wiederholten Mal unter Einwirkung von Alkohol gestellt

Röbel (ots) -



Am 06.01.2023 gegen 13:00 Uhr führten Polizeibeamte des Polizeirevieres Röbel im Robinienweg in 17248 Rechlin eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei kontrollierten sie auch den 51-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines PKW Opel Insignia. Während der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde bereits im Oktober 2022 durch Polizeibeamte des Polizeirevieres Röbel sichergestellt, da er zu dem Zeitpunkt ebenfalls unter Einwirkung von Alkohol mit seinem Fahrzeug fahrend festgestellt wurde. Der damalige Atemalkoholwert betrug 1,29 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde erneut Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



