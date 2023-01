POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Rostock (mit Lichtbild)

Rostock (ots) -



Nachdem es bereits am 05. Februar 2022 zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach einer Demonstration in Güstrow gekommen war, fahndet die Polizei nun mit einem Lichtbild nach dem Täter.



Die Tat ereignete sich an einem Samstag zwischen 18:30 und 19:00 Uhr, in deren Folge eine Person durch den Täter verletzt wurde.



Durch die Ermittlungen konnte die abgebildete Person als Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach dem Mann wird nun öffentlich gefahndet.



Hier geht es zum Lichtbild:



https://fcld.ly/qrenygh



Die Polizei wendet sich daher an die Bevölkerung. Wer kennt die Person oder kann Hinweise hierzu geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei unter der Telefonnummer 038149161616 oder über die Internetwache unter polizei.mvnet.de zu melden.



