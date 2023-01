POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Rostocker Elektronikmarkt

Rostock (ots) -



Am 06.01.2023 gegen 10:45 Uhr versuchte ein 19-jähriger deutscher

Tatverdächtiger mehrere Elektronikartikel im Wert von 100 Euro aus

einem Elektrofachmarkt in Rostock Brinckmansdorf zu entwenden. Nach

dem Verlassen des Kassenbereiches wurde der Tatverdächtige durch

einen Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert, die nicht bezahlte

Ware auszuhändigen. Der Tatverdächtige versuchte mit dem Diebesgut

aus dem Geschäft zu flüchten, was durch den Mitarbeiter verhindert

wurde. In der Folge versuchte der Beschuldigte sich durch losreißen

und Schläge mit einer Bierflasche in Richtung des Mitarbeiters aus

dem Geschäft zu entfernen. Als dies ebenfalls misslang, rief er

seinen Begleiter, welcher bis dahin nicht in das Tatgeschehen

involviert war, hinzu. Dessen Einwirken konnte jedoch durch weitere

Mitarbeiter und Kunden verhindert werden und die beiden Männer bis

zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.



Bei der Durchsuchung des polizeilich bereits hinlänglich bekannten

Tatverdächtigen wurde neben dem Diebesgut auch ein Messer griffbereit

in dessen Jackentasche aufgefunden. Da der Tatverdächtige

augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand wurde

bei ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt.



Der Mitarbeiter des Marktes wurde durch die Tat leicht verletzt,

konnte nach kurzer medizinischer Versorgung durch einen

Rettungssanitäter aber vor Ort verbleiben.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls

aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das

Kriminalkommissariat Rostock geführt.



Steffen Kaiser

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Rostock



