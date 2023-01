POL-NB: Diebstahl von Bargeld aus Supermärkten in Neubrandenburg und Neustrelitz

Neubrandenburg/ Neustrelitz (ots) -



Am 06.01.2023 kam es zu Diebstahlshandlungen aus einem Supermarkt in Neubrandenburg und einem Supermarkt in Neustrelitz.



Demnach gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit von 06:10 Uhr bis 12:15 Uhr in einen Supermarkt am Kühlhausberg in 17235 Neustrelitz und entwendeten aus einer Kasse auf bisher unbekannte Weise Bargeld im dreistelligen Bereich.



Zu einem weiteren Diebstahl kam es gegen 12:30 Uhr auf dem Neubrandenburger Lindenberg. Unbekannte Tatverdächtige entwendeten gewaltsam aus den Kassen eines Supermarktes in der Platanenstraße Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Täter flüchteten anschließend aus dem Geschäft und entfernten sich mit einem Pkw in unbekannte Richtung.



Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55825224, Neustrelitz unter 03981-2580 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



