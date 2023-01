POL-NB: Diebstahl zweier Fahrzeuge in Demmin

Demmin (ots) -



Am 06.01.2023 wurde der Polizei der Diebstahl eines Kleintraktors und eines Anhängers von einem Firmengelände in Demmin mitgeteilt.



Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 05.01.2023, 18:15 Uhr bis zum 06.01.2023, 12:15 Uhr gewaltsam auf das Firmengelände im Klänhammer Weg und entwendeten von diesem die Fahrzeuge.



Dabei handelt es sich um einen silberfarbenen Fahrzeuganhänger des Herstellers Humbaur aus dem Baujahr 2022 und um einen orangefarbenen Kleintraktor des Herstellers Kubota des Baujahrs 2022. An dem Kleintraktor war das amtliche Kennzeichen ROW-OP26 angebracht.



Der Schaden beläuft sich auf ca. 32.000 Euro.



Die Ermittlungen wurden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin übernommen.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-2540 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



